Аргентина хочет стать независимой от США и сотрудничать с Россией

В Москве в четверг президент России Владимир Путин проводит встречу с коллегой из Аргентины Альберто Фернандесом. ​

Как рассказал во время переговоров аргентинский лидер, его страна находится в непростой ситуации. Аргентина хочет избавиться от зависимости от США, ведь во многом из-за Вашингтона Буэнос-Айрес накопил серьезную внешнюю задолженность.

Как пояснил Фернандес, экономика Аргентины уже несколько десятилетий "очень ориентировалась на США". Президент добавил, что "задолженность перед МВФ тоже возникла из-за этих отношений", пишет РИА Новости.

Сложности в реструктуризации экономики, продолжил президент Аргентины, усугубило то, что несколько лет у власти в стране находились сторонники интеграции с США.

"Я очень настойчиво выступаю за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости, от МВФ и США. Я заверяю, что мы очень хотим развивать сотрудничество с Россией", – заявил Фернандес.

В свою очередь, Путин выразил надежду, что лидеры двух стран продолжат личные контакты "и в Аргентине, и здесь, в России".

Путин и Фернандес увидятся в Пекине на открытии Олимпийских игр 4 февраля.

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