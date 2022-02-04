Песков опроверг сообщение о Путине: все хорошо

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о сложностях, возникших при посадке самолета президента РФ Владимира Путина в Пекине. Ранее некоторые СМИ написали, что борт главы государства якобы "покачало".

"Все хорошо", – сказал Песков РИА Новости, комментируя эти сообщения.

Российский президент прибыл в Пекин утром 4 февраля с рабочим визитом. Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин уже приступили к переговорам. Вечером (по пекинскому времени) состоится торжественная церемония открытия Зимней Олимпиады.

В начале встречи лидеры отметили дальнейшее укрепление отношений между двумя странами. По словам Путина, они носят беспрецедентный характер, две страны помогают развиваться друг другу "в духе дружбы, стратегического партнерства".

Говоря о старте Олимпиады, Путин выразил надежду на то, что и российские, и китайские спортсмены выступят на Играх достойно.