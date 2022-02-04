Песков не стал отвечать на вопрос о притворившемся спящим Путине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обсуждение в сосцетях кадров с Владимиром Путиным, снятых одним из американских каналов на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Как пишет, в частности, британский таблоид Daily Mail, когда на стадион вышла команда Украины, российский президент "притворился спящим": он "сидел, скрестив руки на груди, и, казалось, закрыл глаза".

На соответствующий вопрос РИА Новости Песков ответил: "Если комментировать все, что обсуждают в соцсетях, можно потерять трезвость ума. Этого мы себе позволить не можем".

Российский лидер прилетел в Пекин 4 февраля с рабочим визитом. Он посетил церемонию открытия Олимпиады, а до этого провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.