Песков ответил на вопрос об утечке информации

Москва негативно отнеслась к утверждениям о том, что российская сторона организовала утечку информации по ответам США на предложения России о гарантиях безопасности. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такая утечка не допускается.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков заявил, что к таким утверждениям в Кремле относятся негативно.

Ранее в издании "El Pais" появились публикации с "содержанием ответов США и НАТО" на предложения по гарантиям безопасности. Некоторые СМИ предположили, что эта публикация появилась с подачи Москвы.