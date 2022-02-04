МИД РФ: вместо серьезной работы США занимаются конспирологией

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление заместителя Госсекретаря Виктории Нуланд о том, что утечку документа с ответами США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности организовала Москва. Подобные высказывания вызывают недоумение, написали российские дипломаты в соцсети Facebook.

В посольстве отметили, что Нуланд основывает свои обвинения на том, что в документе были какие-то пометки, "якобы предназначенные для России".

"С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с "пометками", которая в итоге и была передана журналистам", – подчеркнули российские дипломаты.

Российские дипломаты напомнили, что утечка документа произошла через испанскую газету El Pais. Испания же – член НАТО и близкий союзник США, говорится в сообщении посольства.

"Вместо того, чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией", – указали в посольстве.

Дипломаты призвали США заняться серьезной работой по обсуждению российских предложений в сфере безопасности в Европе.

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