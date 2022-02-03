"Фаршировка" Киева, витиеватость Псаки и курица-диверсант

В Вашингтоне объявили о том, что собираются отправить три тысячи военных в страны Восточной Европы, граничащие с Украиной – Польшу и Румынию. Решение американцев активно обсуждают в западной прессе.

Посольство России в США отреагировало на отправку американцами очередной партии вооружения на Украину. Дипломаты напомнили США, что Москва не является стороной конфликта. А "фаршировка" Киева оружием может привести к последствиям.

Поставки же американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы юго-востока страны.

Тем временем, западная пресса продолжает играть свою партию. А именно – нагнетать ситуацию. Каждый день на страницах западных изданий появляется новая порция о якобы российской агрессии.

Теперь же в центре внимания аналитика о решении американцев отправить 3 000 солдат в Европу. Вот, например, "Нью-Йорк Таймс". Журналисты резюмируют – ситуация вокруг гарантий безопасности привела Москву и Вашингтон к ухудшению отношений с советских времен. "Политико" подчеркивает, что отправка американских солдат в Европу может быть не последней стадией эскалации. По данным репортеров, еще тысячи американских солдат остаются в боевой готовности.

Вот свежий отрывок статьи на CNN – "Этот шаг является важным признаком того, что США готовятся к тому, что Москва все же начнет вторжение на Украину. Москва не проявляет признаков деэскалации после нескольких раундов дипломатических переговоров с США и НАТО".

В НАТО поприветствовали решение США направить дополнительные силы в Европу. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что все союзники по НАТО согласны с "важностью диалога и сдерживания Москвы".

"Мы выступаем за дипломатическое решение кризиса. Но мы должны быть готовы к худшему. Вчера США объявили об отправке дополнительно 3 тысяч военнослужащих в Польшу, Германию и Румынию. Это мощный сигнал приверженности США поддержанию безопасности, включая передачу ракетного эсминца в Средиземном море под командование НАТО", – заявил Йенс Столтенберг.

Однако Вашингтон противоречит сам себе. Еще неделю назад пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки называла вторжение России на Украину неизбежным. Сейчас – сделала витиеватый шаг назад.

"Я использовала это слово однажды. Но мы прекратили использовать термин "неминуемый", потому что он посылал сигнал, который мы не намеревались отправлять, что будто бы мы знаем, что президент России принял это решение", – пояснила Джен Псаки.

На смену тональности Вашингтона отреагировали в российском МИД. Мария Захарова напомнила Джен Псаки ее образное сравнение России с лисой, а Украины – с курами. И иронично отметила, что на смену "лисам и курам" прилетели кукушки.

Курица – хоть и без лис – похоже, еще надолго останется в повестке американских СМИ. Эта коричнево-рыжая птичка таинственным образом появилась в Пентагоне и наделала немало шума. В соцсетях ее называют разведчицей или даже диверсантом! И шутят – каким образом ей удалось проделать такую сложную операцию по проникновению в Пентагон. Назвали птичку Хенни-Пенни – как и курицу – героиню английской сказки. В этом же произведении, кстати, есть и лиса Фокси-Локси, правда, ее пока на территории Пентагона не обнаружили. О Хенни-Пенни даже спели песню в популярном американском шоу. Называется трек "Курица в Пентагоне".

Сейчас Хенни-Пени поймали, она в переноске ожидает, когда местные зоозащитники отправят ее в приют для животных. Тем временем, на просторах Интернета в свете политических событий обсуждают мораль английской сказки. А она такова – "перед тем как что-либо сделать – нужно хорошенько об этом подумать".

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