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Ситуация на Украине 41 минуту назад

19 января 2022 16:56 Наталья Гончарова

Западные СМИ продолжают делать "вбросы"

Великобритания отправила на Украину несколько тысяч противотанковых ракет. Об этом сообщил замминистра обороны Королевства Джеймс Хиппи. На этом фоне западные СМИ друг за другом выпускают провокационные материалы о ситуации вокруг Украины и о якобы готовящемся вторжении.

Западные СМИ, как под копирку, продолжают нагнетать обстановку вокруг Украины. Вот, например, новая публикация СNN. Наглядно сразу на нескольких картах, ландшафтной и политической, разложенных на журнальном столике, журналист Тим Маршалл вполне серьезно рассказывает о сценариях воображаемого нападения России.

"Если будет вторжение, оно, вероятно, пройдет по одному из четырех сценариев. Во-первых, это полная оккупация Донбасса. Затем наступление из Крыма — присоединение всех этих территорий к северу, чтобы увеличить буферную зону. Следующим возможным этапом может стать продвижение по черноморскому побережью до Одессы. Затем аннексия всего побережья, чтобы отрезать Украину от Черного моря".

"Вброс" некой схемы в медиапространство мгновенно начинают подхватывать лояльные Западу СМИ. Например, главред англоязычной "Медузы" Кевин Ротрок в своем Twitter вдруг стал военным стратегом и начал предлагать возможные варианты того, как Киеву защититься от нападения.

"Как только движение механизированных колонн будет остановлено из-за грязи и проблем со снабжением, созданные десантными силами плацдармы могут быть уничтожены, и у Украины будет достаточно времени для мобилизации и развертывания своих резервных сил численностью около 900 000 человек".

Подобный информационный фон подогревает и официальная позиция Вашингтона. Лидер США Джо Байден обсудил украинский кризис с президентом Финляндии. Стороны выразили свою обеспокоенность и договорились о тесном партнерстве для обеспечения безопасности Европы. А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге выступила с новым, резким, но по-прежнему бездоказательным заявлением.

"Тысячи военнослужащих находятся у границ Украины. Это включает недавнюю переброску российских войск в Белоруссию для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины. Мы считаем, что это чрезвычайно опасная ситуация. Сейчас мы находимся на том этапе, когда Россия может вторгнуться в любой момент. Москва создала этот кризис, тысячи военнослужащих сейчас находятся у границ Украины. Более того, у нас есть информация, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине".

На громкий выпад Псаки уже отреагировали в Москве. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что такая позиция Вашингтона — это вброс. Более того, по ее словам, высказывания из Белого дома указывают на вовлеченность американцев в подготовку провокаций.

Особое волнение на тему украинского вопроса выказывает и британский МИД. По словам дипломатов, это главный приоритет внешней политики Лондона. Daily Mail публикует внушительную по объему статью с кадрами доставки на Украину противотанкового оружия. Британские военные уже вовсю проводят инструктаж по использованию техники для украинских бойцов. Военные транспортники Королевства буквально курсируют между Британскими островами и Киевом. Однако, если вспомнить о происходящем внутри Великобритании, размещение таких объемных статей на украинскую тематику становится вполне логичным. Таким образом власти пытаются сместить внимание британцев с внутренних проблем — кризиса из-за скандала с ковидными нарушениями Бориса Джонсона и стремительным падением его рейтинга на внешние. Консерваторы пытаются удержаться у власти. Здесь как никогда кстати пришлись проверенные временем методы "хайли лайкли" и традиционное еще для британской империи запугивание собственного населения враждебными русскими.

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