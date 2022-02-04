Захарова о словах Нуланд: от вас это слышать приятно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что утечку конфиденциальной информации из Вашингтона и Брюсселя организовала Москва. Речь идет об ответах, которые США и НАТО дали на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе.

Как написала Захарова в Telegram в пятницу, в Москве не удивлены желанием Вашингтона переложить ответственность с себя на Россию.

"Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают краплёные. Ничего нового, но от Вас это слышать приятно", – отметила Захарова.

Ранее испанская газета El Pais опубликовала несколько страниц с ответами США и НАТО на предложения РФ. В документе заметны исходные данные "Киев и Мадрид".

Один из авторов публикации в газете Ибай Арбиде Аса подтвердил РИА Новости, что нашел источник данных на Украине.

Все главные новости и видео доступны на медиаплатформе "Смотрим".