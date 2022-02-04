Американские десантники прибыли в Польшу

Передовая группа по размещению дополнительных войск США прибыла в Польшу, сообщил министр национальной обороны ПНР Мариуш Блащак. На своей странице в Twitter он написал, что сейчас оборонное ведомство Польши ведет подготовку к приему военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США​​​.

Всего в рамках наращивания военного присутствия США в Восточной Европе в страну прибудут 1700 солдат.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что США отправят дополнительный воинский контингент в Румынию, Польшу и Германию в качестве "реакции на текущую ситуацию" и для "оказания поддержки" союзникам в регионе.