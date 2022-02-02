В Польше разместят еще 2,5 тысячи американских солдат

США разместят в Польше еще 2,5 тыс. военнослужащих, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление главы польского Бюро национальной безопасности Павла Солоха.

Пентагон привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных, чтобы при необходимости перебросить их в Европу в связи с напряженной обстановкой вокруг Украины.

Представитель Минобороны США Джон Кирби заявил в этой связи, что несколько американских воздушно-десантных дивизий приведены в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения обстановки на Украине.

Между тем упомянутые 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. человек.

Силы быстрого реагирования представляют собой объединенную оперативную группу войск высокой степени боеготовности. В состав этих сил вошли также боевые самолеты, корабли и силы специальных операций.