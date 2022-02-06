Американский военный контингент разместят неподалеку от Украины

В юго-восточной части Польши, недалеко от границы с Украиной, будут расквартированы дополнительные силы американской армии. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блашак на своей странице в Twitter.

По мнению политика, молниеносное прибытие войск США в Польшу даст лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО. Также это свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби говорил, что Вашингтон в скором времени отправит дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. По его словам, силы направятся туда не навсегда, такое решение связано с текущей ситуацией.