В Польшу прибыл очередной самолет с американскими десантниками. Транспортный борт C-17A Globemaster III доставил туда подразделения из состава 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Самолет, вылетевший с базы Форт-Брегг в Северной Каролине, совершил посадку в аэропорту города Жешув, который расположен в 90 километрах от границы с Украиной. В общей сложности там должны разместиться 1700 американских десантников. Ожидается, что во вторник, 8 февраля, туда прибудет еще один транспорт C-17A Globemaster III, передает "Интерфакс".

Ранее в аэропорт Жешув-Ясенка прибыли три самолета с личным составом и еще один – с грузом. Как сообщило командование войсками США в Европе, передовая группа десантников высадилась в Польше еще в воскресенье, 6 февраля. Среди прибывших – командир 82-й дивизии генерал Кристофер Донахью.

На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американское командование в связи с ситуацией вокруг Украины перебрасывает дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию. Кирби заверил, что эти войска не будут участвовать в боевых действиях на территории самой Украины, а должны будут обеспечить "оборону союзников по НАТО".

Всего американцы планируют перебросить в Европу около трех тысяч военнослужащих. Они присоединятся к подразделениям, которые уже там находятся. В то же время американское военное ведомство держит в состоянии повышенной готовности 8500 военнослужащих. Отправить своих военных в Польшу планирует и Великобритания.

7 февраля сообщалось, что в зону конфликта в Донбассе проникли группы польских наемников и украинских радикалов, подготовленных западными инструкторами.