Первые американские солдаты прибыли в Румынию

Первые 100 военнослужащих армии США приехали в Румынию. Они расквартированием основных американских сил. Об этом заявил министр национальной обороны страны Василе Дынку, сообщает местное радио. Глава ведомства добавил, что остальные подразделения армии США должны скоро приехать.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби рассказал, что всего в Румынии разместят около тысячи американских солдат и офицеров.

6 февраля стало известно, что в ближайшие дни в Польшу перебросят около1,7 тысячи бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии США. Их разместят на юго-востоке страны.

Уже на следующий день первая группа американских десантников приземлилась в аэропорту Жешув. Ее возглавляет командир дивизии Кристофер Донахью.