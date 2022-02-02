Под командованием Пентагона: американский контингент перебрасывают в Германию, Польшу и Румынию

Вооруженные силы США планируют перебросить в Германию, Польшу и Румынию еще 2 тысячи бойцов, заявил официальны представитель Пентагона Джон Кирби.

Операция начнется в ближайшие несколько дней. Причем 2 тысячи – это не окончательная цифра. В будущем Штаты могут отправить в Европу свыше 8,5 тысячи солдат и офицеров.

"Президент Байден ясно дал понять, что США отреагируют на растущую угрозу для безопасности и стабильности Европы. Наша приверженность 5-й статье НАТО и коллективной безопасности остается непоколебимой", – добавил Кирби.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что страны, куда перебрасывают военных, сами запросили поддержку.

По мнению Пентагона, конфликт между Россией и Украиной можно решить мирно. Американские военные обещают помогать Белому дому и Госдепу в урегулировании ситуации.