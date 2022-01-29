Байден объявил о скорой переброске войск США в Восточную Европу

Как говорится в сообщении агентства "Рейтер", Байден заявил, что перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО. Он пояснил, что сделает это "в недалекой перспективе". Что касается количества, то он охарактеризовал его словом "немного".

Всего в состоянии повышенной готовности к усилению "восточного фланга" североатлантического альянса находятся 8,5 тысячи военных США​​​

По мнению политолога и американиста Малека Дудакова, ситуация не на стороне действующего лидера США. Внутренний кризис в стране не решается, а только усугубляется – преступность растет, экономический кризис увеличивается. И на этом фоне у Байдена остается одна возможность – ухватиться за Восточную Европу, чтобы хоть как-то "сохранить лицо".

А как оценили приведение в боевую готовность солдат в американских же СМИ? Сам президент США увидел полное единодушие. Но с позицией Старого Света не все так гладко.

Больше месяца понадобилось американцам, чтобы дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Содержание документов просили не разглашать, но Столтенберг и Блинкен дали вполне развернутые пресс-конференции. Программа "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "Смотрим".