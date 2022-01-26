Ситуация на Украине: дополнительные войска и совет американцам

США обсуждают с союзниками возможность размещения дополнительно тысяч военнослужащих в странах Восточной Европы, входящих в НАТО, еще до гипотетического вторжения России на Украину. Такие воинские контингенты могут быть дислоцированы на территории Болгарии, Румынии и Венгрии.

По информации телекомпании CNN, которая ссылается на неназванные источники, каждый из участников дискуссии, в том числе США и Великобритания, высказывает намерение направить дополнительно "около тысячи военнослужащих". Однако отмечается, что не все 30 стран – членов НАТО готовы пойти на такие шаги.

Между тем посольство США в Киеве обратилось к находящимся на Украине американским гражданам с призывом рассмотреть возможность незамедлительного выезда из страны. Дипмиссия поясняет, что ситуация с безопасностью на Украине "продолжает оставаться непредсказуемой из-за возрастающей угрозы российских военных действий и может внезапно ухудшиться".

Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это некоторым сотрудникам диппредставительства, пишет ТАСС.