Украина просит дать ей роботов и оружие

Украина попросила у Германии поставки вооружения, боеприпасов и техники. Как сообщила в пятницу газета Süddeutsche Zeitung, украинские дипломаты обратились за помощью в МИД ФРГ.

Согласно списку, опубликованного изданием, Киев интересуют снаряды к орудиям 23 и 30 мм, зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновые ружья, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры наблюдения.

Помимо этого украинская армия нуждается в бронированных автомобилях, роботизированных системах разминирования, рациях, радарах.

Украина устами посла в Берлине Андрея Мельника уже заявила, что успех визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев 14 февраля зависит от решения по поставкам вооружений.

По словам посла, "если канцлер прибудет с пустыми руками, то он не сможет рассчитывать на радужный прием".

Власти Германии последовательно выступают против предоставления Украине летального оружия, пишет ТАСС. США и партнеры по ЕС оказывают сильное давление на правительство ФРГ, чтобы заставить Берлин дать "ясный сигнал" Москве.

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