Поставки немецкого оружия Киеву не исключаются

Германия не исключает возможности поставок оружия Украине. Об этом сообщил канцлер страны Олаф Шольц.

По словам политика, Берлин оказывает самую большую финансовую поддержку Киеву. Что касается поставок оружия, каждый запрос отдельно отрабатывается правительством ФРГ.

Олаф Шольц заявил, что Германия активизировала усилия в нормандском формате. По словам канцлера, это трудный процесс, но он является важным вкладом для диалога, сообщает ТАСС.

Ранее в центре Киева состоялся митинг. Участники требовали от Шольца не склонять Украину к капитуляции.