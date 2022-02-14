Канцлера ФРГ призвали "не пытаться склонять Украину к капитуляции"

В центре Киева проходит митинг, приуроченный к визиту канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину. Участники требуют от Шольца "не склонять Украину к капитуляции".

"Требуем ввести санкции против агента влияния РФ в Германии", – заявила одна из участниц митинга РИА Новости.

Участники акции собрались на аллее Героев Небесной сотни. Митинг проходит спокойно под контролем полицейских.

В это время в Мариинском дворце в столице Украины проходят переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский встретил Шольца на пороге дворца​​​. Главы двух государств обменялись рукопожатием и приветствием.

В Москве канцлера ожидают во вторник. Как заявили в ведомстве канцлера, тот факт, что в Москву канцлер летит "через Киев", должен стать "конкретным сигналом поддержки и солидарности с Украиной".

Все главные новости и видео доступны на медиаплатформе "Смотрим".