Главе подведомственного Минэнерго предприятия вменили хищения из бюджета

Глава госпредприятия, подведомственного Министерству энергетики РФ, задержан в аэропорту Москвы по подозрению в крупном мошенничестве.

Как сообщает МВД Медиа, задержанному вменяют махинации с автопарком предприятия. По данным следствия, с 2018 по 2021 год злоумышленник через оценочную организацию занижал стоимость автомобилей на 90% от их реальной рыночной стоимости, затем машины шли на продажу по их действительной цене.

Разница в стоимости авто присваивалась. По данным МВД, речь идет почти о 200 автомобилях, принадлежащих госпредприятию и находившихся в разных регионах России. Предварительный ущерб от преступления составил более 25 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте задержанного. Имя фигуранта дела правоохранительные органы не называют. Ранее информагентства сообщали, что им является глава подведомственной Министерству энергетики "Федеральной энергосервисной компании" Николай Мягких.