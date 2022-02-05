На Сахалине под сход снежной массы попали 2 человека

На реке Полтавской (Сахалин) произошел сход снежной массы. Инцидент случился на территории Солнцевского угольного разреза. Правительство Сахалинской области сообщило в тг-канале, что под снег попали два человека. На место выехали экстренные службы и глава Углегорского района Дмитрий Цуканов. В МЧС России по региону уточнили, что в спасательных работах участвовали 51 человек и 10 единиц техники. Спасатели извлекли из-под снега обоих пострадавших, одного мужчину пришлось госпитализировать.

Солнцевский угольный разрез (ООО "Восточная горнорудная компания") — крупнейшее угледобывающее предприятие региона.