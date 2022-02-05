Появились антиковидные маски с золотым напылением

Среди прибывших на Олимпийские игры в Пекине за последние сутки выявлено 45 случаев коронавируса. Заболевших изолировали от других участников Игр. Тем временем, в Турции коронавирусом заразился президент Реджеп Тайип Эрдоган. Болезнь у политика протекает легко – он продолжает работать из дома.

В Австрии вступает в силу закон об обязательной вакцинации. Согласно документу, теперь прививку должен делать каждый австриец, достигший совершеннолетнего возраста. За отказ предусмотрен штраф от 600 до 3600 евро. Эта мера будет действовать до начала 2024 года.

"К сожалению, мы не стали свидетелями большого ажиотажа, на который так надеялись. Но мы еще надеемся, что людей можно убедить вакцинироваться. Я могу только обратиться – пожалуйста, приходите и делайте прививку", – рассказала Сюзанна Драпалик, врач.

А в Стамбуле 56-летний Музаффер Каясан, больной лейкемией, 78 раз получил положительный тест на коронавирус. Впервые COVID-19 у него обнаружили в ноябре 2020 года. И вот уже 14 месяцев мужчина находится на карантине и не может видеться со своими родными.

"Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, они поддерживают мою жизнь в течение четырнадцати месяцев с помощью лекарств, которые прописывают", – рассказал Музаффер Каясан.

В США опубликовали печальную статистику. С начала пандемии от ковида скончались свыше 900 000 человек. Это самое большое число умерших от коронавируса в мире. Несмотря на все свое богатство и передовые технологии, в США зафиксированы максимальные потери. Далее – Бразилия с 630 000 зарегистрированными смертями от коронавируса. Следом идет Индия, там погибли 500 000 зараженных.

В Германии растет число инфицированных COVID-19. Накануне был побит очередной антирекорд. Коронавирусом заразились свыше 248 тысяч человек. Немцы приспособились к жизни в пандемию и даже придумали, как выделиться среди тысяч людей в медицинских масках. В Баварии открыли производство масок с золотым напылением из 24-каратного золота. По словам производителей, она не только сияет, но и имеет антибактериальный эффект.

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