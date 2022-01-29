"Омикрон" разбушевался. Специалисты советуют прививаться

Заболеваемость COVID-19 в мире ставит антирекорды. Япония уже пятый день подряд обновляет максимум по числу заражений: за последние сутки почти 85 тысяч новых случаев. Печальная статистика в США, там выросла смертность от омикрон-штамма, и неутешительная в Европе. Очередная вспышка инфекции – в странах Балтии.

В опасной близости от российских границ не только НАТО. В Прибалтике бушует омикрон-штамм коронавируса. Новые антирекорды в Эстонии – свыше 14 тысяч заболевших за сутки, Литве – более 11,5 тысячи.

Четвертый день подряд обновляет максимумы по числу заражений Украина. Рост как в геометрической прогрессии, сообщают местные телеканалы. 19, 24, 32, сейчас уже 38 тысяч заболевших.

"Наибольшее число заражений в Прикарпатье. Этот регион уже в "красной зоне", и теперь в нее вошла и Ровенская область", – сообщает ведущая новостной программы.

"Червона зона" расширяется на западе страны, захватив также Ивано-Франковщину. В зоне риска – еще шесть регионов, там разворачивают ковидные госпитали, школы переводят на удаленку.

Примерно такое же число заболевших за сутки и в Австрии. Но там на фоне вступающей в силу с 1 февраля обязательной вакцинации, наоборот, власти обещают пошагово смягчать ограничения.

"С 5 февраля разрешенные часы работы предприятий общественного питания и магазинов продлеваются до полуночи, допустимое количество участников публичных мероприятий увеличивается вдвое – с 25 до 50 человек. А с 12 февраля правило "двух П" (привит или переболел) отменяется для посещения магазинов", – информирует канцлер Австрии Карл Нехаммер.

А вот для Нидерландов отмена части запретов пошла не на пользу. Всего несколько дней – и в королевстве всплеск заболеваемости. Обновлен антирекорд – более 74 тысяч случаев заражения за сутки.

При этом Европа до сих пор не одобрила российскую вакцину "Спутник V", первую в мире. Такое решение Старого света раскритиковал президент Аргентины Альберто Фернандес. В его стране вакцинация "Спутником" началась еще в декабре 2020-го, а сам глава государства сделал уже три прививки российским препаратом.

"Я думаю, Европа ошиблась, замешивая сюда геополитику. Наша организация по контролю и сертификации лекарственных средств и вакцин имеет такой же рейтинг, как американская или европейская. Перед тем как разрешить "Спутник" в Аргентине, они совершили ряд поездок и тщательно изучили всю сопутствующую документацию о проведенных испытаниях. Я не понимаю, почему в Европе медлят с сертификацией. И мне очень жаль, потому что значительное число аргентинцев уже привились "Спутником V", и они сталкиваются с трудностями из-за того, что эта вакцина не признана в некоторых европейских странах", – отмечает президент Аргентины.

Признала "Спутник V" даже куда более принципиальная Австралия, которая без прививки не пустила к себе первую ракетку мира Новака Джоковича. А теперь грозит тем же другой мировой звезде – Канье Уэсту. Ранее музыкант называл вакцину "печатью дьявола", а саму процедуру "чипированием". Теперь же собрался на гастроли, но власти страны заранее выступили с предупреждением.

"Правила таковы: вы должны быть полностью вакцинированным. Они касаются каждого, и недавно мы это подтвердили. Не важно, кто вы, это правила. Следуйте правилам, и вы сможете приехать. Если вы им не следуете, то не сможете", – разъясняет премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Его пример – другим наука. Это теперь можно сказать и про американского офицера патрульной службы. 51-летний Роберт Ла Мэй из штата Вашингтон не стал выполнять предписание местных властей о вакцинации, публично послал их, что называется, "куда подальше" и уволился. А теперь вот скончался от коронавируса.

Смертность от штамма "омикрон" в США, по данным врачей, уже превысила летальность во время прошлой волны, когда в Штатах свирепствовал дельта-вариант. Специалисты объясняют это как раз недостаточным уровнем вакцинации.