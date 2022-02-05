Минздрав Турции оценил состояние президента Эрдогана

Состояние здоровье президента Турции Тайипа Эрдогана хорошее, невзирая на заболевание "омикроном". Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Хорошо себя чувствует и супруга президента Эмине Эрдоган. Она тоже болеет.

Состояние Эрдогана и его жены не мешает их работе, отметил Коджа на своей странице в Twitter.

По словам самого турецкого президента, сдать тест на коронавирус он решился после того, как обнаружил у себя первые симптомы болезни.

Газета Yeni Akıt сообщает, что как только стало известно о заболевании Эрдогана, в Twitter стал популярен хештег "Господин президент". Люди желают Эрдогану выздоровления.