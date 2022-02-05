Из США уедут еще 28 российских дипломатов

Из США к 30 июня уедут еще 28 российских дипломатов. Об этом в программе "Соловьёв LIVE" сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Политик отметил, что российское посольство в США будет работать до последнего дипломата. Также они будут делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, нормализовать российско-американские отношения.

Анатолий Антонов не верит, что американцы готовы обрушить все отношения с Москвой.

Ранее посол России в США обратил внимание на то, что Вашингтон пытается свести все сегодняшние проблемы к Украине, а это неправильно.