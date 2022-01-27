"Угроза серьезная": Песков высказался о ситуации с Антоновым

В Кремле прокомментировали решение американских властей, которые поставили вопрос об отъезде из Вашингтона российского посла Анатолия Антонова, если не будут выполнены условия США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве.

"Угроза серьезная", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако за расширенным комментарием он порекомендовал обратиться в российский МИД, пишет "Интерфакс".

Глава дипмиссии РФ в США Антонов сообщил 26 января, что Вашингтон вынуждает его покинуть страну из-за разногласий по визам. По словам российского дипломата, на последних встречах в Госдепартаменте ему ясно было сказано о намерении сделать это к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий.

В тот же день США покинула группа сотрудников посольства РФ в Вашингтоне из 27 человек – их командировку досрочно завершил Госдеп. Отъезд второй группы российских дипломатов по требованию американцев запланирован на лето. США покинут в общей сложности 55 человек. Их официально ни в чем не обвиняют и не выдворяют, но работать не дают.