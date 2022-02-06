Под страхом тюрьмы: как отбирают квартиры и сбережения

Мошеннические схемы становятся всё изощрённее. Телефонные аферисты разыгрывают перед своими жертвами убедительные спектакли. Представляются сотрудниками правоохранительных органов. Люди, действуя словно под гипнозом, лишаются квартир и сбережений. Доказать незаконность добровольно-принудительных сделок крайне сложно.

На окна своей квартиры в доме на Литовском бульваре, в которой прожила 25 лет, Татьяна Наседкина теперь может лишь посмотреть с улицы. Она стала ещё одной жертвой волны необычных случаев телефонного мошенничества, прокатившейся по столице.

- Мне звонит полицейский, объяснил ситуацию, что я под угрозой лишения не только своих денег, но и квартиры. И самое главное то, что мне позвонил заместитель прокурора Москвы и объяснил, что махинации идут от Сбербанка.

Лжеполицейские заявили – чтобы уберечь собственность, пенсионерке надо опередить злодеев, то есть самой продать квартиру, якобы фиктивно, под присмотром следователей. Даже документ из прокуратуры был так похож на настоящий – ну как тут было не поверить?!

"По документу получается так, что она продала свою квартиру этим людям и передала им свои денежные средства от продажи квартиры. Сумма достаточно большая, речь идёт о порядка 20 миллионах рублей", – рассказал Станислав Побединский, адвокат.

А ещё один "липовый" документ, якобы из Банка России, под страхом тюрьмы запрещал Татьяне Наседкиной сообщать кому-либо о происходящем. Её сын узнал обо всём в последний момент, от участкового.

"Он мне позвонил и говорит: вы знаете о том, что ваша мама продала квартиру? Приезжайте, её будут выселять на улицу, потому что заезжают новые жильцы. Я быстро приезжаю, здесь толпа людей, два риелтора", – рассказал Сергей Наседкин.

"Участвовали ли эти люди в схеме с теми людьми, которые выходили на неё, мы пока не знаем. Татьяна Григорьевна на момент совершения сделки, как я понимаю, мало отдавала отчёт своим действиям, то есть она находилась под неким гипнозом этих лиц", – считает Станислав Побединский, адвокат.

Невероятно, но Татьяна Григорьевна поняла, что её обманули, лишь в момент выселения. Ведь формально, для полиции и суда, сделка купли-продажи квартиры выглядит идеально чистой, а доказать воздействие злоумышленников на психику практически невозможно. Хотя именно об этом говорят все жертвы лжеполицейских.

- Меня как зомбировали, я ходила, как зомби…

Инвалида Елену Огневу и её 70-летнюю мать Татьяну Шибанову такие же странные риэлторы выкидывали из их квартиры прямо на мороз в одних халатах.

- Можно мне хоть одеться?! Тихо! Дайте хоть одеться!

- Вы полицейский?! Вы видите, что происходит?!

Чтобы выманить деньги – более 15 миллионов рублей, мошенники разыграли настоящий спектакль. Звонивший представился фамилией действующего генерала ФСБ и потребовал от несчастных женщин содействия в рискованной спецоперации по поимке опасных мошенников. Для чего надо было, разумеется, продать квартиру и передать деньги секретному агенту.

"Со мной постоянно был на телефоне следователь, ну якобы. И он мне по три, по четыре раза звонил по телефону, писал, куда мы пошли, что мы делаем, давайте быстрее, не давал даже подумать ни о чём", – вспоминает Елена.

Может ли быть случайным такое детальное, до мелочей, совпадение криминальных схем в десятках случаев телефонного мошенничества с фальшивыми полицейскими и эфэсбешниками? И что на самом деле происходит с жертвами?

"Я бы не стал говорить слово гипноз, это всё-таки некое внушение. Потому что есть определенные техники, которые ориентированы на то, что я должен видеть какой-то образ", – считает Сергей Ениколопов, заведующий Отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья.

Сергей Ениколопов предполагает, что мошенники не обладают паранормальными способностями. Они просто действуют по скриптам – особым сценариям, позволяющим сделать жертву внушаемой.

"Эти скрипты разработаны во многом с опорой на то, что называется НЛП, нейролингвистическое программирование, когда определённые тексты произносятся, который является достаточно убедительным, чётко действующим при том, как правило, на вербальный канал, на ухо", – рассказал Сергей Ениколопов.

После серии наших сюжетов расследование подобных случаев дистанционного мошенничества взяла под контроль столичная прокуратура.

"Ни один сотрудник банка, а также сотрудники правоохранительных органов – никогда не просят граждан принимать участие в мероприятиях, связанных с отчуждением недвижимости, получением кредитов, снятием денежных средств, а также переводом их на якобы безопасные счета", – рассказала Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы.

Двинулось с мёртвой точки и дело Елены Огневой и Татьяны Шибановой. На днях суд арестовал похищенную у них квартиру.

"Суд постановил, что до 25 февраля там никто проживать не будет. Поставил арест на эту квартиру, чтобы никому не продали, другим людям. Что будет дальше – мы не знаем!", – рассказала Елена Огнева.

И хотя подозреваемых в этом уголовном деле до сих пор нет, у потерпевших появилась надежда вернуть свою собственность.

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