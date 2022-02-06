Стало известно, почему Путин не протянул руку Си

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед переговорами не пожали друг другу руки не из-за "политики", а стремясь "избежать каких-то опасностей, осложнений из-за коронавируса". Это была просьба службы протокола китайской стороны, рассказал в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" руководитель протокола президента России Владислав Китаев.

"Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее. Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального", – рассказал Китаев в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Китаева, помощники бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель также попросил россиян убрать рукопожатие из приветствия. В пандемию такие пожелания уже не редкость, добавил глава президентского протокола.

"Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов", рассказал Китаев.

Что касается отношения глав государств к ограничениям, то Китаев заметил, что "наш президент относится доброжелательно".

"Он всегда идет навстречу их пожеланиям", – сказал представитель Кремля.

Перед визитом РФ Владимира Путина в Китай протокольная служба осматривала места проведения мероприятий в онлайн-режиме.

Сотрудники службы протокола организовывали трансляцию, пояснил Владислав Китаев, а смотрели её все заинтересованные лица: пресс-службы, безопасности и т.д.

"Ожидания нас не обманули: совпало", – отметил Китаев.

По словам Китаева, пандемия несла существенные изменения в организацию работы президента Путина – уже два года 80 процентов мероприятий с его участием проходят в онлайн-режиме. Китаев подчеркнул, что президент перестроился на такой режим работы "мгновенно".

Как заявил Владислава Китаев, президент Владимир Путин был главным гостем на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

"Наши китайские коллеги неоднократно подчеркивали, и состоявшееся мероприятие это лишний раз подтвердило, что президент России был главным гостем на этом мероприятии, на церемонии открытия Олимпийских игр", – рассказал глава протокольной службы.

Коллеги из Китая постарались сделать этот визит максимально комфортным для Путина.

"Но главный результат – визит нашего президента в Китай – мне кажется, положительный, и зрители могли это увидеть, удостовериться в этом", – заключил Китаев.

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