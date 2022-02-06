После встречи с Зеленским у Эрдогана нашли "омикрон"

Киев стал местом паломничество сразу нескольких европейских лидеров. Видимо, проверяли боевой дух президента Украины, сколь он готов воевать с Россией. Во вторник к Зеленскому явился в зеленом галстуке лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ранее зеленый галстук он не повязывал. Сейчас это было сделано демонстративно, мол он понимает, что сама фамилия Зеленский имеет цвет. И вот он, британский премьер, украшенный для него непривычно зеленым, появляется из распахнутой двери самолета: здравствуй, Киев! Чтобы галстук приковывал к себе внимание, узел расхристан. Длина тоже нарочита. В Итоне Бориса Джонсона наверняка учили, что в торжественных случаях галстук – на два пальца ниже пояса, для деловой встречи – на два пальца выше. У Бориса Джонсона (ради акцента) – чуть не по самое причинное место, чтобы символ был считан уж наверняка.

По ходу заметим, что на похожий символизм претендует и Джен Псаки в США. Не из флага ли "Правого сектора" (запрещен в РФ) скроено ее платье, в котором она появилась перед журналистами недавно? Впрочем, не отвлекаемся. Параллельно с Борисом Джонсоном в Киев поднять боевой дух прибыли премьер Польши Матеуш Моравецкий, а в среду – премьер Нидерландов Марк Рютте. В этой же череде оказался и президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган.

Это уже похоже на массовый психоз в масштабах страны. В свободное от работы время украинцы — взрослые и подростки, мужчины и женщины – учатся воевать и убивать. Кто с настоящим оружием в руках, а кто и с деревянным. Среди инструкторов и учеников немало радикалов — вот один из них демонстрирует нацистское приветствие. В Одессе вооруженные националисты у памятника шахтерам угрожают сжигать всех противников, как в 2014-м в Доме профсоюзов.

Активизировались и ветераны войны на востоке Украины. Британское издание Sun рассказало о снайперше Елене Белозерской, готовой хоть сегодня снова на фронт, и показало, как она в 2017 году убивала ополченцев в Донбассе.

После практики — учебная теория, как не подорваться на мине. Жители украинских городов массово закупают стрелковое оружие. У этой женщины дома снайперская винтовка. В магазинах всегда подскажут самую удобную модель ружья. Вооружившиеся люди в том, что война будет, уже не сомневаются.

Но война так и не начинается уже 4-й месяц, и единственным шансом на победу для Украины стал матч против российской команды в полуфинале европейского чемпионата по футзалу. На трибунах амстердамского стадиона болельщиков в желто-синем было явно больше. Они снова скакали, игра их интересовала меньше всего.

Украинской сборной такая антиподдержка помочь не могла. Матч россиянам проигран со счетом 2:3. РФС потребовал от УЕФА расследования поведения украинских фанатов, крики которых разжигали ненависть по национальному признаку. А ведь российские болельщики и комментаторы всегда болеют за украинские команды на международных соревнованиях – отличие, которое довольно четко показывает нынешнее моральное состояние украинского общества.

Подогревать такие настроения очень выгодно украинским политикам. На запугивании населения проще зарабатывать предвыборные очки. "Враг хочет, чтобы мы все боялись, чтобы страх парализовал наши мысли, наши действия, наше государство, хочет, чтобы страна остановилась", – заявил Виталий Кличко, мэр Киева.

Но пока страхи, которыми Украину подпитывают западные союзники, вредят лишь украинской экономике. Цены растут. Инфляция в стране — одна из самых высоких на континенте.

"Нашим местным товарищам в начале очень нравилась идея вторжения Путина, и они ее радостно поддерживали. Вот, к примеру, в Запорожье собирают с родителей деньги на свечки в бомбоубежище, когда начнут бомбит, – вот такое безумие в стране. А сейчас они поняли, что убивают страну, что люди выводят деньги, что продается вся недвижимость, и вдруг резко все эти ястребы стали голубями. И кричат: все, ничего этого не будет, мы ошиблись. Вот такая вот государственная шизофрения", – сказал депутат Рады Вадим Рабинович.

Неконтролируемую панику попытался остановить и президент Зеленский. "В то время, когда медиапространство становится полем боя, а новости – новым оружием, любые сообщения, особенно построенные на анонимных источниках, имеют реальное влияние на наших людей, на их психику, на государство. Особенно на нашу экономику. В этом контексте я очень благодарен гражданам Украины и бизнесу, которые были едиными и не поддавались вирусу паники", – заявил он.

Но стоило в Киев приехать старшему товарищу из Лондона, покровительственно похлопать президента по плечу, как тон речей Зеленского снова стал воинственным: "Я открыто говорю, что это не будет война Украины с Россией. Будет война в Европе. Полномасштабная. Потому что никто не отдаст больше своих территорий и людей".

Такие колебаниями президента нынешнего сразу же раскритиковал президент бывший – Петр Порошенко: "Неадекватность киевской власти подтверждается последней пресс-конференцией, которую я просто с ужасом смотрел. Зеленский все еще считает себя человеком, которая умеет блестяще проводить переговоры с западными лидерами. И международные журналисты были в шоке, и западные лидеры сейчас просто не знают, как это комментировать".

Иностранных гостей в Киеве на этой неделе было так много, что дала сбой служба протокола украинского президента. В Мариинском дворце ждали Эрдогана, но еще за минуту до его приезда дворники чистили ковровую дорожку. Когда лидер Турции появился, его с супругой у входа Зеленский не встретил. Президента Украины нашли только через несколько минут. И только после этого главы государств с супругами вышли для фотографирования, после которого Эрдоган поприветствовал украинских солдат.

У этого визита — два главных результата. На Украине теперь будут производить турецкие беспилотники "Байрактар". Ну, а сам Эрдоган, вернувшийся из Киева, заявил, что у него положительный тест на коронавирус. У штамма "омикрон" инкубационный период – как раз три дня, что прошли с даты визита. Но болезнь пройдет, а турецкое влияние на экономику Украины останется.

"В этот сезон, когда мы собрали пшеницу, куда мы ее экспортировали? В Турцию. А Турция что нам привезла? Правильно, муку. И продала в два раза дороже. Это же элементарные такие нюансы, как можно допускать такие ошибки?" – возмущен экономический эксперт Михаил Мищанюк.

Единственное, что Украине сейчас дают бесплатно и в огромных количествах, — это оружие и боеприпасы. Самолеты с различными наступательными системами приземляются чуть ли не ежедневно. Штурмовые американские гранатометы уже осваивают бойцы украинской армии. От такой поддержки снова расцветают фантазии украинских националистов.

"Сделать все вместе с нашими западными партнерами, чтобы Россия как государство развалилась, скажем, на 20 национальных держав. Вот в тот момент мы сможем безболезненно вернуть себе и Крым, и другие наши утраченные территории. Вот наш выход – развал московской империи", – заявил украинский политик Олег Тягнибок.

Но даже подогревая ожидание войны на Украине, страны НАТО не обещают Киеву ни членство в Альянсе, ни помощь солдатами, мол, оружие мы вам дали, а дальше действуйте сами. Объявлено, что украинская армия в ближайшие годы увеличится на 100 тысяч человек. Зимние учения ВСУ решили провести у границ с Крымским полуостровом.