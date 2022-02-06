Елизавета Вторая потеряла великую державу

Сегодня исполнилось 70 лет с того дня, как Елизавета Вторая объявлена королевой Великобритании. Это "платиновый" юбилей. Никто в мире из действующих глав государств не может похвастать столь длительным стажем. А в истории лишь французский король Людовик ХIV правил дольше – 72 года и 110 дней. Но если Людовик ХIV – "король-солнце", объединитель Франции – сделал свою страну сильнее и в военном смысле, и в политическом, то период правления Елизаветы Второй – сплошные потери и разочарования.

Справедливости ради надо отметить, что Британская империя начала разваливаться и угасать задолго до Елизаветы Второй. Большой удар был, например, нанесен отменой работорговли в 1807 году. А ведь именно от перевозки и продажи миллионов рабов Великобритания получала значительные доходы. Почти треть всех рабов, перевезенных через Атлантику в США, – на совести британцев. Добавьте сюда безжалостный грабеж колоний по всему свету, грязный бизнес на опиуме, жестокость и обман местного населения – и станет ясно, за счет каких методов Британская империя разбогатела и стала крупнейшей на планете. Как говорится, над ней не заходило солнце.

ХХ век – это уже деколонизация. Индия – это 1947-й. До. Но уже при Елизавете Второй Британия теряет следующие свои колонии: Сомали, Кипр, Нигерию, ЮАР, Сьерра-Леоне, Британский Камерун, Кувейт, Тринидад и Тобаго, Ямайку, Уганду, Кению, Занзибар, Йемен, Сингапур, Замбию, Гамбию, Зимбабве, Мальдивы, Барбадос, Гайану, Лесото, Ботсвану, Маврикий, Свазиленд, Науру, Фиджи, Тонга, нынешние Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, Катар, Багамские острова, Сейшелы, Доминику, Антигуа и Барбуда, Белиз, Бруней, Гонконг.

В результате развала Британская империя трансформировалась в некое аморфное Содружество, где все еще 52 государства. В некоторых странах, например, в Австралии, Елизавета Вторая все еще формально – глава государства, но практически не оказывает никакого влияния. При этом в Австралии все громче звучат голоса в пользу того, чтобы главой государства был австралиец. Минувшей осенью ровно так поступил Барбадос. Если до ноября главой Барбадоса номинально была Елизавета Вторая, то сейчас ей там – от ворот поворот.

В самой Великобритании перспективы монархии тоже туманны. По крайней мере недавний опрос общественного мнения, проведенный авторитетным центром YouGov, выявил, что среди молодых подданных королевы в возрасте от 18 до 24 лет 41% – за то, чтобы глава государства избирался, и лишь менее трети – 31% – за сохранение монархии. Интересно, что у молодого поколения динамика против монархии разительна. Если еще в 2019 году за сохранение королевства была почти половина – 46% – то сейчас – менее трети.

Разочарования понятны, ведь в последнее время королевскую семью сотрясли два сокрушительных скандала. Один, когда любимый сын королевы принц Эндрю оказался замаран обвинениями в педофилии. Впереди суд в Соединенных Штатах. Это первый случай в истории, когда члена королевской семьи судят, да еще и за заграницей. Второй – дезертирство Принца Гарри – внука Елизаветы Второй. Женившись на Меган Маркл, экстравагантной мулатке из Калифорнии, Гарри как подкаблучник разделил ее взгляды о "паразитическом" существовании королевской фамилии, отправил бабушке по электронной почте письмо, и был таков. Теперь оба принца – Эндрю и Гарри – лишены всех привилегий, права представлять королевскую семью и даже не получат уже отчеканенную медаль по случаю "платинового" юбилея.

Когда молодые члены британской венценосной семьи отказываются от "паразитического" существования, то это значимый символ. Ведь ни королева, ни ее семья не делают ровным счетом ничего, кроме переодеваний, позирования и невоздержанного потребления. Время от времени королева открывает сессию парламента, зачитывая слово в слово текст, написанный ей премьер-министрами.

Первым премьер-министром для ныне здравствующей королевы был Уинстон Черчилль. За ним – Энтони Иден, потом – Гарольд Макмиллан. Совсем кратко – Александр Дуглас-Хьюм, которого сменил Гарольд Вильсон. Помнит ли Ее Величество всех премьеров, кто писал ей тронные речи? Да, Вильсона сменил Эдвард Хит, но Вильсон вернулся на второй срок. Следом – Джеймс Каллаган. И вот Маргарет Тэтчер. Эта сразу королеву насторожила. Да и для Маргарет Тэтчер, которая возглавила кабинет как кризисный менеджер, вся эта чопорная отстраненность и бессмысленная праздность были откровенно чужды.

Показателен в этом смысле эпизод из недавнего сериала "Корона". На заре своего премьерства Тэтчер была приглашена Ее Величеством провести выходные в замке Балморал в Шотландии. Времена для Британии были трудные. Так что Тэтчер там украдкой все же старалась еще и работать. От сестры королевы – высокомерные замечания.

"Железная леди" Тэтчер стояла во главе британского правительства более 11 лет. После нее британские премьеры, что называется, звезд с неба не хватали. И все мельчали: Джон Мэйджор, Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй и, наконец, карикатурный Борис Джонсон... В итоге к "платиновому" юбилею Елизавета Вторая оказалась во главе страны, которая совсем не походит на ту, что принимала 70 лет назад.

Вот как об этом говорит экс-премьер Джон Мэйджор: "Мы больше не великая держава. Мы уже никогда ей не станем. В мире, где живут почти 8 миллиардов человек, британцев менее 1%. Если мы продолжим в том же духе, вся наша политика станет вызывать отвращение, а нашему слову как нации никто не будет верить. Мы должны отказаться от идеи "британской исключительности". Это фантазия, просочившаяся в умы тех, кому неизвестно, насколько изменился мир".

Все эти кареты, мантии, почти три тысячи бриллиантов в монаршей короне и везде, где можно и нельзя, – в наше время уже неприличная архаика. Как и сам институт британской монархии в столь претенциозном исполнении. Неудивительно, что динамика общественного мнения в стране неумолимо склоняется в пользу упразднения этого странноватого явления.