Спасатели бурят лунки, чтобы найти пропавшего чиновника

Следы квадроцикла обрываются на Москве-реке, около села Козино. На глубине 3 метров водолазы обнаружили и технику. Поиски Владимира Ялунина продолжаются вторые сутки. В правоохранительные органы обратились родственники, когда к ночи бывший замминистра юстиции не вернулся домой.

"В следственные органы города Одинцово поступила информация о том, что во время управления квадроциклом и перемещения по замершей реке местный житель вместе с транспортным средством ушел под лед. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области проводится доследственная проверка", – сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Из-за быстрого течения и мутной воды поиски значительно осложняются, поэтому стратегию решили изменить: дно обследуют не водолазы. Спасатели бурят лунки и затем осматривают дно помощью погружной камеры.

"Обследовано на данный момент более 400 квадратов акватории, задействовано порядка 25 человек личного состава, около шести единиц техники, но группировка постоянно наращивается", – рассказал начальник водолазной службы ГКУ МО "Мособлпожспас" Сергей Тепленин.

А под Мытищами сотрудники Минэкологии перешли на усиленный режим рейдов. Там по каналу имени Москвы рассекают десятки квадроциклов и снегоходов: здесь их сдают в аренду.

Сейчас в пункте проката не хватает примерно 10 снегоходов. При этом развернулась очень интересная история: каждый час, когда заканчивается время аренды, из леса – непроходимого и явно не предназначенного для прогулок – выходят люди, пешком.

- Как вам прогулочка в лесу?

- Отлично, там очень красиво.

- Очень красиво, да. А почему вы квадроцикл там оставили?

- Я вообще не на квадроцикле.

Инспекторы уверены: это просто способ уйти от штрафов на случай проверки. Транспорт опасный. Требует специальных навыков и разрешений. Но объясняться здесь никто не желает.

- А вы тут сдаете в аренду?

- Нет.

- А вот местные жители говорят, что именно вы сдаете в аренду.

- А я говорю, что это местные жители сдают!

Но местные жители вряд ли ошибаются: причину своих проблем они знают наверняка. С открытием проката жить здесь стало сложно.

- Рокот такой, что разговаривать невозможно, в 100 метрах от них аромат ужаснейший от выхлопных газов. Носятся они постоянно везде. Пройтись невозможно: тебя просто снесут, сшибут.

Снегоходы, квадроциклы, мотоциклы – техника на любой вкус и уровень умений. Правда, их никто не проверяет. При аренде даже права не спросят.

Проверяют сотрудники и водителей на собственных квадроциклах и снегоходах. И сразу – точное попадание. У лихача нет ни одного положенного документа.

А при себе должен быть целый комплект, начиная с прав специальной категории.

Штраф до тысячи рублей лихачей не особо волнует. За прокат они готовы выложить гораздо больше. И продолжают рисковать – чужой жизнью и своей. В том числе – вылетают на лёд, не зная маршрута. Спасатели вынуждены постоянно дежурить поблизости. Чтобы в случае ЧП, попытаться спасти тех, кто ищет острых эмоций.