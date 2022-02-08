Экс-депутат бундестага: Германия де-факто – не суверенная страна

Германия де-факто – не суверенная страна, ее экономика зависит от США, а СМИ и сепцслужбы подконтрольны Вашингтону. Такое мнение в эфире программы "Полный контакт" на медиаплатформе "Смотрим" высказал депутат бундестага в 2017-2021 годах от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

"Надо понимать, что Германия в течение всего послевоенного времени, если визуализировать, находилась в шпагате – это серьезный акробатический прием: одна нога – Восток, другая – США, – считает экс-депутат. – И если восточный опорный пункт понятен, и он стоит на своем месте, то заокеанский отходит все дальше и дальше".

По словам Гердта, о суверенитете ФРГ говорить не приходится, когда "все СМИ подконтрольны заокеанским друзьям", как и спецслужбы.

"Зависимость нашей экономики от США колоссальная. И когда они убеждают, что зависимость от российского газа убивает наш суверенитет, – это цинизм. Кому-то очень не нравится когда наши страны находят точки соприкосновения и работают вместе", – заявил политик.

7 февраля сообщалось о заседании энергетического совета США и Евросоюза в Вашингтоне. На нем обсуждалось снижение так называемой топливной зависимости Европы от России.

8 февраля президент США Джозеф Байден заявил, что в случае "нападения" России на Украину, о котором последнее время говорят на Западе, проекту "Северный поток-2" придет конец. Этот газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины.

Как заявил Байден на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, из-за перекрытия "Северного потока-2" Россия пострадает, поскольку газ в его понимании – "единственное, что у нее есть" на экспорт. При этом Германию американский лидер назвал "одним из важнейших и надежнейших союзников США".