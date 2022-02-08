Ускользающее наследство Меркель: Шольц отказывается повторять за Байденом

Ближайших союзников – так США и Германия на публике определяют отношения между собой, разделяет шесть часовых поясов и восемь с половиной часов полета на четырехмоторном "Эирбасе", которым перед Олафом Шольцем пользовалась и Ангела Меркель. Став канцлером, со своим первым заокеанским визитом она так долго не затягивала.

Впрочем, шестидесятидневная пауза, которую взял ее сменщик и вызвана тем обстоятельством, что Шольц из последних сил пытается сохранить наследие предшественницы. Не ради теплых посиделок у камина, ведь его так настойчиво зазывал в Белый дом американский президент.

"Германия – одна из ближайших союзниц США, с которой мы тесно взаимодействуем в сдерживании российской агрессии в Европе, реагировании на угрозы со стороны Китая и продвижении стабильности на Западных Балканах", – сказал Байден.

"Мы – ближайшие союзники и интенсивно работаем вместе. Это необходимо для шагов, которые нам нужно предпринять, например, для противодействия российской агрессии против Украины", – отметил Шольц.

Но в том, куда эти шаги направлять и содержится главное противоречие между Берлином и Вашингтоном. Что американцу хорошо, то немецкой экономики, считай, смерти подобно. В пропасть ведут шаги. "Если Россия вторгнется, то есть танки и войска снова перейдут границу Украины, тогда "Северного потока – 2" уже не будет. Мы положим ему конец", – сказал американский лидер.

От Шольца, видимо, требовалось за Байденом просто повторить, но немецкий канцлер неожиданно начал ускользать из рук и американских и собственных журналистов. В какой-то момент все это стало напоминать глуповатую игру, в которой одни репортеры состязались с другими и все вместе – против Шольца. Но канцлер так ни разу и не произнес название газопровода "Северный поток – 2".

"Мы тщательно проработали все нюансы и подготовились к введению санкций в отношении России, если она пойдет на военную агрессию против Украины. Очень важно, что мы делаем это заранее, потому что так мы даем Москве понять, что ее ждут очень жесткие ответные меры. Так как мы и наши партнеры по ЕС выступим единым фронтом", – заявил Шольц.

"Как я уже сказал, мы действуем совместно и никто не будет принимать единоличных решений. Мы выступим единым фронтом и последствия для России будут очень серьезными, они должны это понимать", – добавил канцлер.

Правда, слово "фронт" по отношению к России немецкому канцлеру все-таки лучше не употреблять. Ассоциации плохие. Та же Меркель, кстати, за этим всегда внимательно следила. Ну а в информационной войне США и Германия сейчас и вовсе в разных окопах. Подтвердил это своим твитом и журналист CNN Джейк Тейпер.

"Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил мне, что президент Зеленский отменил свою сегодняшнюю встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Баербок, потому что министр отказалась сказать, что Германия откажется от трубопровода "Северный поток-2", даже если Россия не вторгнется, и из-за отказа Германии предоставить какую-либо военную помощь прямо или косвенно Киеву. Официально это было описано как ошибка в планировании, но это было не так — это было намеренно, говорит мне источник".

В общем начало интервью на CNN придумалось само собой. Однако и Тейперу с "Северным потоком – 2" Шольц не поддался.

- Вы и ваш министр иностранных дел так и не сказали, что если Россия вторгнется на Украину, то "Северному потоку – 2" придет конец. Такая неопределенность вывела из себя Зеленского, что он даже отказался встречаться с Беброк.

- Не знаю, насколько это правда. Она сейчас находится там, поехала на линию фронта.

- Она встретилась с премьер министром Украины вместо Зеленского.

Зеленского проблемы немецкой экономики не заботят. Ему бы больше оружия, но чем компенсировать поставки газа на европейский рынок, если это оружие пустят в дело, в США так и не придумали.

От госсекретаря Блинкена и шефа европейской дипломатии Борреля про спасительный сжиженный газ ничего вразумительного. Одни обтекаемые фразы.

"Мы ведем переговоры с правительствами других стран и крупными производителями по всему миру о наращивании их производственных распределительных мощностей для координации с нашими союзниками и партнерами в рамках заинтересованных сторон в энергетическом секторе, в том числе о том, как лучше делиться запасами энергии в случае, если Россия "перекроет кран" или инициирует конфликт, который нарушит поставки газа через Украину", – сказал Блинкен.

Никакой гран кран Россия, конечно, перекрывать никогда не думала. А вот США, кажется, сорвут резьбу. Поток оружия на Украину не иссякает. По слова Блинкена, общие сумма поставок превысила уже 650 миллионов долларов.

Нервозности добавляют и заявления Байдена. Президент США предложил всем американцам, а не только дипломатам, покинуть Украину. Что же касается дипмиссии, то по некоторым данным, в американском посольстве в Киеве сейчас уже обсуждают вариант переезда куда-то поближе к польской границе.