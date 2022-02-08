МИД Франции: мы будем продолжать диалог с Россией, ее история – в Европе

История и география России – в Европе, она никуда не уедет и не исчезнет, с Россией надо вести диалог – так прокомментировали в МИД Франции итоги встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

"Мы будем продолжать жить с Россией, она никуда не уедет, она нас не покинет, ее история и география – в Европе. Однако в опасности сейчас находится Украина, – заявил в эфире телеканала France 2 госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

По словам Бона, президент Украины Владимир Зеленский приветствовала инициативу Эммануэля Макрона встретиться с Путиным.

"Потому что это хорошо, что мы разговариваем с Россией, при нашем посредничестве мы можем попытаться найти решение", – заключил Бон.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились 7 февраля в Москве. Лидеры России и Франции беседовали более 5 часов. Главными темами стали ситуация вокруг Украины и гарантии безопасности, предложенные Россией США и НАТО.

Владимир Путин назвал переговоры с Эммануэлем Макроном содержательными и полезными, при этом не согласился с позицией президента Франции о нарушении Россией территориальной целостности Украины.

8 февраля Макрон намерен встретиться с Владимиром Зеленским.