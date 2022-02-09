Спутники Starlink угрожают науке и всей планете

Спутники системы глобального Интернета Илона Маска Starlink мешают научным открытиям. Они "фундаментально меняют" практику астрономических наблюдений с поверхности Земли. Кроме того, под угрозой оказались космические станции и безопасность планеты.

Астрономия оказалась у критической точки, которая создает препятствия для наблюдений за космосом. И эту острую ситуацию, по мнению ученых из Южной Калифорнии создали спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска. "Спутники могут мешать наземным наблюдениям, увеличивая сложность дифференциации искусственных спутников от естественных объектов, таких как астероиды и кометы", – предупреждают в NASA.

Это снимок с телескопа в который попали спутники Starlink. Фотография, по сути, испорчена отраженными полосками света. И таких бракованных снимков – почти четверть от нескольких сотен тысяч. Астрономы боятся, что это создаст препятствие для поиска опасных астероидов.

"Когда SpaceX увеличит количество спутников, то эта проблема будет больше, – считает Александр Хохлов, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России. – С точки зрения компаний, которые делает спутники – это уменьшение отражательной способности их спутников. Делать так, чтобы "солнечный зайчик" был намного меньше, слабее, чем сейчас, когда он наносит вред для астрономов".

На околоземной орбите Земли становится откровенно тесно. Спутниковые группировки летают вперемешку с космическим мусором. Порядка 20 тысяч объектов размером больше 10 сантиметров и миллионы тех, что поменьше. Ученые уже фиксируют – каждую неделю спутники Starlink по крайней мере полторы тысячи раз проходят вблизи других космических тел. Столкновений не было. Но если произойдет – никто не дает гарантий, что это будет удар именно с мусором.

"Даже если все эти аппараты не будут выходить из строя, но обеспечить постоянное уклонение от столкновений с фрагментами, которые являются мусором, с фрагментами, которые были выведены на орбиту – это серьезная задача, – отмечает Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. – Пока что по нынешним нашим уровням технологий это очень дорого".

Пока вокруг Земли крутятся меньше 2 тысяч спутников группировки Starlink. Через несколько лет Маск хочет вывести на разные орбиты 12 тысяч. Но и это не предел: компания планирует отправить в космическое пространство 42 тысячи аппаратов. Насколько сильно пострадает наука в угоду глобальному Интернету?

"Наибольшая угроза – это для наблюдение околоземных объектов, для наблюдения ближнего окружения в нашей Солнечной системе, то есть те самые околоземные астероиды, – отмечает Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер Zelenyikot. – То есть в данном случае небольшая часть астрономии действительно пострадает, но при этом большинство наземных телескопов не утратит своей актуальности."

В том числе ученые беспокоятся и о том, что может возникнуть так называемый эффект Кесслера – когда количество спутников и прочих объектов на околоземной орбите станет так много, что невозможно будет дальше изучить ближний космос. А значит, нужно будет прекратить полеты. Как такие риски нивелирует Маск?

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