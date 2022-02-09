Задержаны подозреваемые в убийстве продавщицы подмосковной "Пятерочки"

Четверо мигрантов задержаны по подозрению в разбойном нападении на супермаркет в окрестностях Истры, в результате которого смертельные травмы получила кассир магазина, сообщили в подмосковном управлении СКР.

Злоумышленники в черных балаклавах переступили порог "Пятерочки" в селе Новопетровское около 23:00 8 февраля. Они потребовали отдать им всю наличность, но получили отказ, после чего принялись избивать бейсбольными битами директора супермаркета, ее супруга и 51-летнюю продавщицу. Последняя скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

Спустя примерно 10 минут налетчики добрались до сейфа и касс, из которых вытащили в общей сложности 71 тысячу рублей. С места они уехали на машине, но были задержаны по горячим следам в соседнем поселке. Подозреваемыми оказались четверо уроженцев Таджикистана, сейчас оперативники проверяют, законно ли они находились на территории России.

Пострадавшего директора и его супруга госпитализировали с многочисленными травмами.