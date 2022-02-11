Убийцы кассирши арестованы. Один из них торговал собой

В Истринском городском суде 11 февраля избирали меру пресечения четырем приезжим гастарбайтерам, которых обвиняют в разбойном нападении на магазин и жестоком убийстве женщины-кассира. Всех задержанных суд постановил отправить под стражу на два месяца. Известно, что двое из этой четверки находились в стране нелегально. Помимо ремонта квартир, они промышляли грабежами и даже трудились в интимном бизнесе.

Этот щуплый человек по пути в зал судебных заседаний упорно игнорирует все вопросы. Делает вид, что не слышит, но заметно, что он едва жив от страха. Может, поэтому не может произнести ни слова на языке страны, в которую приехал работать, но стал грабить и убивать, как считает следствие. По материалам уголовного дела, он вместе с тремя приятелями совершил ограбление супермаркета, во время которого была зверски забита до смерти женщина-кассир. С судьей вся четверка общается через переводчика. Обвиняемые говорят, что больше всего сейчас переживают, чтобы родственники на родине не узнали об их жутких похождениях.

Меру пресечения четверым вероятным бандитам суд избирал по очереди. Металлическая клетка в зале оказалась мала для всех, да и общаться между собой в интересах расследования предполагаемым налетчикам сейчас не позволяют. На их совести, по версии следствия, жизнь кассира Людмилы Вяткиной, еще два человека: директор ограбленного магазина и ее супруг – после встречи с подонками отправились в больницу. Их дом в деревне Деньково сейчас пустует.

На стук в дверь в доме Пашковых никто не отзывается. Оба владельца строения по-прежнему в больнице – проходят лечение. А вот во дворе припаркован тот самый автомобиль, на котором Сергей Пашков приехал забирать супругу с работы, когда стал жертвой бандитов. Судя по форменной куртке, которая висит в машине, Пашков был сотрудником частного охранного предприятия.

Но даже профессиональному охраннику было не совладать с четырьмя озверевшими налетчиками, которые словно сошли с ума от человеческой крови. Уходя с места преступления, они напали на Сергея Пашкова у въезда в зону разгрузки супермаркета, куда он подъехал, чтобы забрать с работы супругу Наталью. Четверо грабителей только что украли из магазина 96 тысяч рублей и оставили за собой страшный след: забитую насмерть кассира Людмилу Вяткину и едва живую Наталью Пашкову. Один из нелюдей во время следственных действий рассказал, как они избивали мужчину. Предполагаемый грабитель общается с силовиками через переводчика с таджикского – делает вид, что по-русски знает всего пару слов: число "2" и "палка".

А другой обвиняемый уже в служебной зоне магазина подробно рассказал и продемонстрировал следователям, как расправился с кассиром Людмилой Вяткиной. Он утверждает, что специально никуда не целился.

Слова о том, что удары были неприцельными – явно попытка смягчить свое незавидное положение. На записи с камер видеонаблюдения в служебной зоне магазина отчетливо видно, как бандит со всей силы хладнокровно и безжалостно бьет Людмилу Вяткину по голове, едва та падает, наносит еще несколько ударов, нацеленных в голову, и успокаивается только тогда, когда жертва замирает на полу. Этот налет, как установили следователи, был уже третий в криминальной карьере четверки. До этого они побывали в круглосуточном продуктовом магазине, но ушли без добычи – в кассе не оказалось денег. А вот нападение на сетевой супермаркет принесло грабителям более 700 тысяч рублей.

Удивительно, но магазин, который стал первым на криминальном пути банды, располагается всего в километре от их логова. На машине этот путь можно проделать всего за одну минуту.

В последнее время грабители жили в коттедже, где подрядились делать ремонт. Здесь же они планировали свои бандитские вылазки. Судя по судя по обстановке в помещениях, до работы так и не дошло – у грабителей были другие дела и интересы. По данным СМИ, младший из дружной компании, Назиркул Бобакулов, работал грузчиком в сетевых супермаркетах и, видимо, изучал, как проще совершать налеты на такие магазины. 29-летний Зафар Худойкулов оказался старшим среди них. В промежутках между вооруженными вылазками он, по данным источников программы "Вести. Дежурная часть", проводил время на сайтах знакомств для ценителей нетрадиционной любви, выкладывал в интернет свои полуобнаженные фото и даже оказывал мужчинам интимные услуги, не бесплатно, естественно. Изучив личности вероятных грабителей, следователи к тому же выяснили, что половина предполагаемых участников банды находилась в России нелегально.

"При изучении обстоятельств нахождения обвиняемых на территории Российской Федерации установлено, что двое из них пребывают в стране нелегально. В этой связи инициировано проведение в контролирующих органах служебной проверки по данному вопросу. В рамках расследования будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за соблюдение миграционного законодательства", – проинформировала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

Не исключено, что фигурантами уголовные дела станут и те, кто не проследил за тем, чтобы нелегалов депортировали из России. Но это в будущем, сейчас четверым вероятным налетчикам придется отвечать за ограбления магазинов и расправу над кассиром Людмилой Вяткиной. По решению суда всех их взяли под стражу.