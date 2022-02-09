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Усиление НАТО у границ России 1 час назад

09 февраля 2022 16:59

Валенса: если Путин нападет на Киев, должен быть удар по Москве

Бывший президент Польши Лех Валенса призвал Запада проявить жестокость, если Россия нападет на Украину, и незамедлительно ударить по Москве. Об этом он заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Валенса уверен, что в случае агрессии Польша должна собрать все силы и передать их Украине.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Великобритания поставила Незалежной партию касок и бронежилетов. Кроме того, Лондон планирует передать Киеву еще и противокорабельные ракеты, которые разместят на украинских кораблях в Черном и Азовском морях.

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