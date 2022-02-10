Шахназаров: надо включить реальные санкции против Украины

"То, что происходит в отношении Украины – американцам выгодно", – заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" российский режиссер Карен Шахназаров.

Он отметил, что американцы не хотят войны, но им важно иметь бесконечный ресурс нестабильности рядом с Россией. За последние несколько месяцев они добились того, что в США практически не стало людей, которые бы осмелились сказать противное основной "линии партии" – что якобы Россия вторгнется на Украину.

По его словам, военно-политическая машина США думает только о том, чтобы получать бюджетные деньги.

"США создали из России образ чудовищного врага, – добавил Шахназаров. – Зачем? Понятно зачем. Гигантской промышленной и разведывательной машине нужен враг. Они не могут существовать без врага. Пробовали без СССР существовать – не получилось. А мы все удивляемся…".

Он добавил, что ему не понятна логика российских действий. "Самое простое, что просится – включить реальные санкции против Украины, заставить американцев платить за нее", – сказал он.

Например, объем горюче-смазочных материалов, ввезенных на Украину с территории Белоруссии, за год вырос на 30%, уточнил ведущий программы Владимир Соловьев. Сегодня украинцы издеваются над Белоруссией – и ничего, однако же белорусы и россияне торгуют с Украиной.

То, что происходит, украинцев устраивает, считает Карен Шахназаров. Они в этом состоянии могут пребывать год, два, пять. А Россия имеет постоянную напряженность.

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