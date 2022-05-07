Экономист: США – на грани слома, и они в диком ужасе от этого

Экономист Михаил Хазин в эфире авторской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (все выпуски доступны на медиаплатформе "Смотрим") рассказал о состоянии США – как экономическом, так и политическом.

"Плохо там все. Причем все хуже с каждой неделей, – отметил эксперт. – И по этой причине я бы сказал, что наше соревнование с Соединенными Штатами Америки носит очень экзистенциальный характер".

По мнению Хазина, правящая элита в США пытается удержать старый миропорядок, тогда как Россия предлагает миру новый. "Поэтому основной вопрос: смогут ли они нас заломать до того, как сломаются сами? Вот это ключевой вопрос, который сегодня стоит", – сказал экономист.

"Это принципиально неправильная формулировка, – заметил в ответ телеведущий Владимир Соловьев. – Если бы вы сказали, могут ли они нас заломать до того, как мы заломаем их, я бы понял. А вы предлагаете пассивную позицию – можем ли мы их заломать до того, как они сломаются сами?"

"Нет, – отозвался Михаил Хазин. – Мы должны им в этом деле помогать. И поэтому у нас два рычага: это наш рычаг – и это их внутренний слом. А у них только прямое давление на нас. То есть в этом смысле у нас сильное преимущество. Потому что у нас нет внутреннего рычага слома".

США все время втайне надеются, что Россия рассыплется, отметил эксперт. Это объясняется тем, что их политики формировались в девяностых, когда развал России был очевиден. Это – то, что у них в голове, и к реальности не имеет никакого отношения, подчеркнул экономист. "И проблема состоит в том, что у них-то им осталось совсем немного до вот этого самого слома, – считает он. – И это у них вызывает совершенно дикий ужас. Они поэтому вбрасывают, кидают в огонь все, что только можно".

Хазин напомнил о ситуации с Китаем, когда, по его словам, США за два месяца довели Пекин до такого состояния, что он понял – нужно сопротивляться всеми силами, иначе конец. "У них же были вначале разные иллюзии, что еще годы, и годы, и годы, – рассказал эксперт, имея в виду отношение Штатов к России и ожидание ее краха. – Особенно когда после Трампа пришел Байден. Сейчас у них уже нет никаких иллюзий".

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