СМИ: Жириновский две недели скрывал, что заразился

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский две недели скрывал, что заразился коронавирусом. На работе он не появлялся. Сотрудникам ЛДПР объясняли, что шеф в целях профилактики решил уйти на домашний карантин и работать удаленно. О том, что у Жириновского коронавирус, знал узкий круг людей – личные охранники, помощники и руководитель аппарата, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минздраву.

Сейчас Владимир Жириновский находится в Центральной клинической больнице. Его состояние стабильное.

Информация о том, что парламентарий находится с тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ, не подтверждается. У Жириновского диагностирован штамм коронавируса "омикрон".