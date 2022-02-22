Врачи не дали Жириновскому выступить в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник сообщил, что врачи не отпустили лидера ЛДПР Владимира Жириновского из больницы. Жириновский 2 февраля заразился коронавирусом и был помещен в ЦКБ. Как сказал Володин, глава ЛДПР чувствует себя лучше, но пока ему необходим присмотр докторов.

"Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают", – пояснил Володин.

Во вторник депутаты Государственной Думы обсуждают ратификацию договоров о признании независимости ДНР и ЛНР.

Сведения о поправке Жириновского подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На заседании фракции в Госдуме он заявил, что Жириновский справился с COVID-19.

"Жириновский поправляется", – сообщил Зюганов ​​​.

Состояние Жириновского оценивается как стабильное, пишет ТАСС.

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