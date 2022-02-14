Появились новые данные о состоянии Жириновского и Зюганова

Стали известны подробности состояния здоровья лидеров двух парламентских партий: Владимира Жириновского (ЛДПР) и Геннадия Зюганова (КПРФ).

Как сообщает Минздрав РФ, состояние Жириновского, проходящего лечение от коронавируса в ЦКБ, по-прежнему оценивается как стабильное. Ранее один из депутатов Госдумы подал прошение патриарху Кириллу на молебен за здравие Жириновского. Известно, что вчера в Димитриевском мужском монастыре Оренбурга прошел молебен во здравие лидера ЛДПР. В партии говорят, что их лидер идет на поправку, хотя появлялись фейковые сообщения о его смерти.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, так же находящийся в ЦКБ, утверждает, что чувствует себя "абсолютно нормально" и ожидает результатов ранее взятых анализов и проведенных исследований. Возможно, после этого ему разрешат покинуть стационар. Однако в сегодняшнем Совете Думы, где рассмотрят обращение к главе государства Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР, он принять участия не сможет.