Внук и партия раскрыли подробности о Зюганове

Внук лидера КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал подробности о состоянии здоровья своего дедушки. По его словам, политик находится на плановом медицинском обследовании.

Ранее стало известно о госпитализации Геннадия Зюганова. По словам главы пресс-службы партии КПРФ, он пробудет в медицинском учреждении несколько дней.

Внук Зюганова пояснил, что его дедушка стандартно каждый год, с февраля по апрель, проходит диагностику. Депутат считает, что для возраста политика это правильный подход, сообщает РИА Новости.

Информация о коронавирусе у лидера КПРФ раздута, отметил Леонид Зюганов.

В то же время депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ. На КТ, отметил он, легкие чистые.

Обухов сообщил, что лидера КПРФ уже обследовали. Состояние здоровья позволяет выписать его из больницы.

Ранее стало известно о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он заболел коронавирусом. Состояние политика оценивается как стабильное.