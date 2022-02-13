Жириновский идет на поправку на фоне слухов о его смерти

В ЛДПР призвали не обращать внимание на фейковые сообщения о смерти лидера российских либерал-демократов Владимира Жириновского.

Ранее сообщалось о госпитализации Жириновского с коронавирусом в ЦКБ. Уточнялось, что состояние его стабильное. Сейчас в ЛДПР говорят, что Владимир Вольфович идет на поправку. Первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов сообщил, что сведения о массовых звонках от анонимов о смерти Жириновского переданы правоохранительным органам. Это была провокация, цитирует Каргинова ТАСС. Звонки поступали с подставных номеров или с поддельных номеров депутатов Госдумы. Далее информация о кончине Жириновского распространилась в интернете.

Каргинов добавил, что в партии получают задания от Жириновского и активно с ним взаимодействуют.