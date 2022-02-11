Мигрантам запретили работать в общепите и такси в Калужской области

Власти Калужской области приняли решение о введении запрета на привлечение по патентам иностранцев к работе в областях торговли, пассажирских перевозок и общепита. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на своей странице в социальной сети, передает ГТРК "Калуга".

Кроме того, регион выходит из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, из-за чего, по словам Шапши, уроженцы Средней Азии не смогут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Глава региона отметил, что у работодателей будет 3 месяца на то, чтобы решить вопрос с работниками-мигрантами.

Напомним, ранее в Тюменской области с 1 января 2022 года действует постановление, согласно которому иностранцам запрещено работать в общественном транспорте и такси.