Песков объяснил, почему Путин усадил Макрона за шестиметровый стол

Протоколом дополнительных мер по защите здоровья президента России и его гостей объяснил пресс-секретарь Владимипа Путина Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, почему переговоры Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона прошли за шестиметровым столом, он ответил, что в этом случае были предприняты дополнительные меры защиты в виде увеличенного расстояния между общающимися президентами.

"Это нормальная мировая практика", – пояснил Песков.

Он напомнил, что в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, они обмениваются рукопожатиями и . д., с кем-то переговоры проходят за столом. И в этом нет никакой политики, все относятся к этому с полным пониманием, добавил он.

Ситуацию вокруг Украины после переговоров Путин пока не обсуждал с французским коллегой, отметил Песков.

Ранее Макрон в Москве провел переговоры с Путиным, затем в Киеве – с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ и президентом Польши.