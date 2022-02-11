Лавров ждет ответ не от Борреля и Столтенберга

В МИД РФ еще раз отметили, что Россия ждет ответов на письма главы ведомства Сергея Лаврова от всех государств-адресатов. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Россия не может принять коллективный ответ Евросоюза и НАТО на письмо Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности.

В распространенном коммюнике указывается, что Москва ждет развернутой реакции от каждого адресата. Данный принцип закреплен в основополагающих документах ОБСЕ и Россия – НАТО, принятых на высшем уровне.Таким образом ответы главы НАТО Йенса Столтенберга и главы Евродипломатии Жозепа Борреля показывают неуважение к запросу РФ.

Увиливание от ответа означает попытку Запада заботиться о своей безопасности за счет России.

Москва продолжит добиваться выполнения принципа неделимости безопасности, заключила Захарова.