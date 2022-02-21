Захарова заявила, что слушать Столтенберга опасно для здоровья

В Москве считают, что слушать генсека НАТО Йенса Столтенберга "просто опасно для здоровья". Возглавляемая им структура столько раз занималась "информационными вбросами и фактически агрессивными действиями", что заявления Столтенберга "не выдерживают никакой критики".

"Выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федерального канала в понедельник.

Российские дипломаты убеждены, что в альянсе "заврались" по теме нерасширения НАТО. Захарова напомнила, что "национальные представители" НАТО сначала говорят одно, а когда их просят отвечать за свои слова – ссылаются на "коллективность принятия решений".

Комментируя конференцию по безопасности в Мюнхене, Захарова отметила, что участники вместо дискуссии по профильной теме занимались созданием информационных атак и распространением фейков. Продемонстрировали собственную беспомощность, сказала Захарова.

Постоянные сообщения в западной прессе о "точной дате агрессии России против Украины", заявила представитель МИДа, похожи на "настоящую информационную террористическую атаку".

"Совершенно в отрыве от реальности, действительности начало вести себя посольство США в Москве, пугая россиян", – отметила Захарова.

Ранее американские дипломаты распространили сообщения о якобы готовящихся нападениях на торговые центры, транспорт в Москве, Санкт-Петербурге и в областях, граничащих с Украиной.

В Москве видят, что подмена фактов в ситуации с Украиной "идёт ежедневно".

"Честно говоря, такого потока я не помню никогда, даже в период Сирии", – заявила Захарова.

По мнению МИД России, президента Украины Владимира Зеленского воодушевляют на игнорирование Минских соглашений "его американские кураторы".

"Он не хочет слышать то, что нужно сделать для того, чтобы двигаться вперед по урегулированию ситуации", – отметила Захарова.

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