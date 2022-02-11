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Ситуация на Украине 55 минут назад

11 февраля 2022 15:51

Порошенко сделал признание насчет контактов с Путиным

Бывший президент Украины Петр Порошенко давал указания по вывозу из перешедшего под контроль России Крыма денег и золота. Об этом он сообщил в суде в пятницу, 11 февраля.

По словам Порошенко, все происходило в 2014 году. Речь идет о вывозе четырех миллиардов гривен, золота, а также активах украинского национального банка. По этому вопросу, отметил Порошенко, он даже созванивался с президентом России Владимиром Путиным.

Указания давались главе национального банка Валерии Гонтаревой, главам МВД и СБ Арсену Авакову и Василию Грицаку соответственно. Петр Порошенко заявил, что если бы ничего не делал, то вышеназванные средства из Крыма были бы перевезены в Донецк, сообщает РИА Новости.

Бывшего украинского президента подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Грозит Порошенко до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура просит арестовать экс-президента с возможностью внесения залога в размере порядка 35,7 миллиона долларов. Защита, в свою очередь, просит суд отменить личное обязательство и не применять к Петру Порошенко никакой меры пресечения.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова предоставить бывшему украинскому президенту политическое убежище. Порошенко отреагировал на предложение не особо позитивно.

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